Про початок третьої хвилі COVID-пандемії оголосила ВООЗ. Фото: Сіньхуа

https://racurs.ua/ua/n157454-pro-pochatok-tretoyi-hvyli-covid-pandemiyi-ogolosyla-vooz.html

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Третя хвиля пандемії коронавірусу вже почалася у світі, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Кількість виявлених випадків зростає чотири тижні поспіль, також збільшується і кількість смертей. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він розповів, що дельта-штам наразі виявили в 111 країнах. Очікується, що він буде домінувати у всьому світі.

Гебреїсус закликав до масової вакцинації як мінімум 10% населення кожної країни до вересня, 40% — до кінця 2021 року і 70% — до середини 2022 року.

Глава ВООЗ також звернув увагу на нерівномірний розподіл вакцин між країнами, назвавши це «шокуючою диспропорцією». Через це в різних частинах світу пандемія розвивається двома шляхами.

Країни з доступом до вакцин скасовують обмеження, хоча для нещеплених груп залишаються великі ризики. У тих же країнах, де доступ до препаратів обмежений, велика частина населення залишається вразливою до інфекції.

Нагадаємо, коронавірус у Європі набирає нових обертів — за тиждень кількість європейських країн зі спалахом COVID-19 подвоїлася. Нову хвилю захворювання зафіксували у Великій Британії, Португалії, Росії, Іспанії, Греції, Бельгії, Нідерландах та Франції.