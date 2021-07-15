Ляшко. Фото: Громадське

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Коронавірус в Україні скоро вируватиме з новою силою через те, що люди втрачають настороженість до інфекції.

Наразі кількість нових випадків у країнах Європи знову виходить на рівень осені 2020 року. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, наразі хворіє невелика кількість людей, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу. Але ще більш оптимістичним є те, що досить мала кількість із тих, хто був вакцинований і захворів, потрапляє до лікарні.

Це не більше 8% з усіх тих, хто мав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований, — розповів Ляшко.

Ляшко вважає, що зараз ситуація в Україні є стабільною, рівень захворюваності продовжує знижуватися. Зважаючи на всі показники тестування, Україна відповідає європейським критеріям та потрапляє до «зеленої» зони.

Щодо карантину, міністр охорони здоров’я вважає, що ті карантинні обмеження, які є — адекватні до епідеміологічної ситуації. У разі, якщо відбуватиметься зростання випадків захворюваності на коронавірус, то застосовуватиметься адаптивний карантин у різних регіонах України відповідно до захворюваності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer вже використовується в центрах масової вакцинації в Україні. Під час доставлення препаратів до регіонів були зафіксовані порушення, через що вакцина зіпсувалася в дорозі.

Джерело: РБК-Україна