Тисячі вакцин Pfizer зіпсувалися на Харківщині. Фото: Istock

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Вакцина Pfizer вже використовується у центрах масової вакцинації в Україні. Під час доставлення препаратів до регіонів були зафіксовані порушення, через що вакцина зіпсувалася у дорозі.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Замість заявленого компанією-виробником температурного режиму від −60° до −80° за Цельсієм у двох контейнерах температура була +12,6°.

Тепер зіпсовані вакцини Pfizer відправлять на карантин та вже згодом повернуть до державного підприємства «Укрмедпостач». Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області.

Тим часом в національної медичній палаті зазначили, що в Україні близько 38 тис. доз Pfizer транспортувалися з порушеннями температурного режиму. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) поки не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу Comirnaty, створена компаніями Pfizer/BioNTech тепер буде доступна і в центрах масової вакцинації в України. Зробити щеплення цим препаратом зможуть усі охочі з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.