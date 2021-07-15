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Ракурс
Вакцина. Фото: istock

Тысячи вакцин Pfizer испортились на Харьковщине

15 июл 2021, 08:31
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Вакцина Pfizer уже используется в центрах массовой вакцинации в Украине. Во время доставки препаратов в регионы были зафиксированы нарушения, из-за чего вакцина испортилась в дороге.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Харьковской ОГА на своей странице в Facebook.

Вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от −60° до −80° по Цельсию в двух контейнерах температура была +12,6 °.

Теперь испорченные вакцины Pfizer отправят на карантин и уже впоследствии вернут на государственное предприятие «Укрмедпостач». Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области.

Между тем в национальной медицинской палате отметили, что в Украине около 38 тыс. доз Pfizer транспортировались с нарушениями температурного режима. В Минздраве пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса Comirnaty, созданная компаниями Pfizer/BioNTech теперь будет доступна и в центрах массовой вакцинации в Украине. Сделать прививку препаратом смогут все желающие с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Источник: Ракурс


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