Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157439-venediktova-vyzvala-tupickogo-dlya-vrucheniya-novogo-podozreniya-dokument.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, вызвала главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого для вручения нового подозрения.

Повестку доставили в 21.55 якобы с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Он опубликовал фото повестки о вызове Тупицкого, согласно которому тот должен 16 июля прибыть в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве.

Дело касается решения от 27 октября 2020 года по заявлению народного депутата Ярослава Юрчишина. Сам депутат сообщал, что по состоянию на 30 октября по его заявлению в Едином реестре судебных расследований зарегистрировали уголовное производство по ст. 109 (покушение на захват власти) в отношении судей КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Также суд решил, что действия Зеленского по Тупицкому являются незаконными. У Зеленского считают, что такое решение Верховного суда это попытка подорвать проведение судебной реформы.