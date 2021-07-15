Венедіктова. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n157439-venediktova-vyklykala-tupyckogo-dlya-vruchennya-novoyi-pidozry-dokument.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, викликала голову Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького для вручення нової підозри.

Повістку доставили о 21.55 нібито з порушенням норм кримінально-процесуального кодексу. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

Він опублікував фото повістки про виклик Тупицького, згідно з якою той має 16 липня прибути до Офісу Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Справа стосується рішення від 27 жовтня 2020 року за заявою народного депутата Ярослава Юрчишина. Сам депутат повідомляв, що станом на 30 жовтня за його заявою у Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за ст. 109 (замах на захоплення влади) щодо суддів КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними. У Зеленського вважають, що таке рішення Верховного суду це спроба підірвати проведення судової реформи.