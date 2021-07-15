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Ракурс
Вулкан Етна. Фото: hromadske.radio

Вулкан Етна викинув стовп диму на 6 км — фото та відео явища

15 лип 2021, 10:24
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Виверження вулкана Етна знову сколихнуло острів Сицилія. За даними вчених, «енергія всередині вулкана збільшується».

Етна випустив стовп диму висотою 6 км і шлейф лави. Про це повідомляє агентство ANSA.

Влада вирішила не зачиняти авіапростір міста Катанія, де й розташований найвищий й найактивніший вулкан Європи.

В інституті вулканології INGV переконані у тому, що це виверження було останнім у новій фазі активності Етни, яка триває з початку 2021 року.

Етна — діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Його висота змінюється з кожним виверженням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Етна знову «підігріло» італійський острів Сицилія та тривало декілька днів.

Джерело: ANSA

Джерело: Ракурс


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