Авакова відправили у відставку – як голосували фракції Ради, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n157447-avakova-vidpravyly-u-vidstavku-yak-golosuvaly-frakciyi-rady.html

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Верховна Рада 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У парламенті знайшлося 226 голосів за схвалення заяви міністра. В Раді за відставку проголосував 291 нардеп.

Не всі нардепи схвалили таке рішення. «Батьківщина» та ОПЗЖ відмовилися брати участь у голосуванні. Крім провладної «Слуги народу» голоси «за» дали «Голос» і «Європейська солідарність», а також групи «Довіра» і «За майбутнє".

Нагадаємо, що Аваков написав заяву на звільнення після понад семи років на посаді міністра. Причину такого рішення він не повідомив.

У Верховній Раді надали згоду на відставку, а вже у п’ятницю готові проголосувати за нового очільника МВС.

Аваков пробув на посаді міністра внутрішніх справ із 2014 року — понад сім років. Під час президенства Віктора Ющенка він від лютого 2005 до лютого 2010 року очолював Харківську обласну державну адміністрацію.