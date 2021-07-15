Весілля зі стріляниною в Одесі. Фото: Ракурс

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Ракурс

Весілля зі стріляниною святкували вчора, 14 липня, у передмісті Одеси члени чеченської діаспори. Один із чоловіків влаштував стрілянину з автомата в повітря, інші учасники весілля утворили затор, влаштувавши показовий дрифт.

Чоловіка, що стріляв, затримала поліція — наразі йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.

Зброю в стрілка вилучили, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Сам стрілок вибачився перед одеситами та записав відповідне відеозвернення, де вибачається за свою поведінку.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, у ресторан «Море», де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці та затримали кількох чоловіків. Їх «поклали обличчям вниз на асфальт» і наділи на них наручники.

Місцеві ЗМІ пишуть, що весілля було у 24-х річного Магомеда Закарієва — чотириразового чемпіона України з вільної боротьби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина на Одещині пролунала 14 липня. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата в небо, святкуючи весілля та влаштувавши затор у передмісті Одеси. Інцидент стався біля торгового центру «Рів'єра» в селі Фонтанка.