Свадьба со стрельбой в Одессе. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n157446-svadba-so-strelboy-v-odesse-strelok-raskayalsya-video.html

Ракурс

Свадьбу со стрельбой праздновали вчера, 14 июля, в пригороде Одессы члены чеченской диаспоры. Один из мужчин устроил стрельбу из автомата в воздух, остальные участники свадьбы образовали пробку, устроив показательный дрифт.

Мужчину, стрелявшего на свадьбе в Одессе, задержала полиция — ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Оружие у стрелка изъяли, в результате инцидента никто не пострадал. Сам стрелок извинился перед одесситами и записал соответствующее видеообращение, где извиняется за свое поведение.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан «Море», где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбы, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их «положили лицом вниз на асфальт» и надели на них наручники.

Местные СМИ пишут, что свадьба была у 24-х летнего Магомеда Закариева — четырехкратного чемпиона Украины по вольной борьбе.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Одесской области прозвучала 14 июля. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата в небо, празднуя свадьбу и устроив пробку в пригороде Одессы. Инцидент произошел у торгового центра «Ривьера» в селе Фонтанка.