Свадьба в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n157433-svadbu-so-strelboy-prazdnuut-pod-odessoy-video.html

Ракурс

Стрельба на Одесчине прозвучала сегодня, 14 июля. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата в небо, празднуя свадьбу, и устроил пробку в пригороде Одессы.

Полиция ввела операцию «Перехват». Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Инцидент произошел у торгового центра «Ривьера» в селе Фонтанка. Несколько авто устроили пробку в пригороде Одессы — неизвестный мужчина вышел из машины и дал очередь в небо из автомата, а рядом дрифт-шоу устроила еще одна машина из свадебного кортежа.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция «Перехват». Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются. Как сообщили изданию «Думская» в полиции, по предварительной информации, люди празднуют свадьбу.

На данный момент полиция уже поймала стрелков.

На видео видно, что их задержали во время празднования в ресторане.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье стрельба произошла в ресторане «Аристократ». В результате инцидента погиб один человек. Трагедия произошла ночью 4 июля на улице Маяковского. Неизвестный попал в мужчину 1991 года рождения, он погиб от полученных травм.