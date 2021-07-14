Стрілянина. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n157433-vesillya-zi-strilyanynou-svyatkuut-na-odeschyni-video.html

Ракурс

Стрілянина на Одещині пролунала сьогодні, 14 липня. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата в небо, святкуючи весілля та влаштувавши затор у передмісті Одеси.

Поліція ввела операцію «Перехват». Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Інцидент стався біля торгового центру «Рів'єра» в селі Фонтанка. Декілька авто влаштували затор у передмісті Одеси — невідомий чоловік вийшов з авто та вистрілив чергу в небо з автомата, а поряд дрифт-шоу влаштувала ще одна автівка із весільного кортежу.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Відомості по події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Для затримання автомобіля правопорушників у дію введена поліцейська операція «Перехват». Обставини події та причетні до неї особи встановлюються. Як повідомили виданню «Думська» в поліції, за попередньою інформацією, люди святкують весілля.

Наразі стрілків вже затримала поліція.

На відео видно, що стрілків схопили під час святкування у ресторані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі стрілянина сталася в ресторані «Аристократ». У результаті інциденту загинула одна людина. Трагедія сталася вночі 4 липня на вулиці Маяковського. Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, він загинув від отриманих травм.