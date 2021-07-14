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Ракурс
Тупицький. Фото: ZIK

Позов Тупицького проти КСУ розгляне ОАСК

14 лип 2021, 19:36
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Олександр Тупицький, колишній очільник Конституційного суду України (КСУ), судитиметься з КСУ — він хоче відсудити 900 тис. грн судівської зарплатні.

Відповідне провадження за позовом Тупицького розпочав Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК). Про це повідомляє прес-службу суду.

Так, Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед ним заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді КСУ в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року й зобов’язати КСУ виплатити його.

Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.

Джерело: Ракурс


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