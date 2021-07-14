Иск Тупицкого против КСУ рассмотрит ОАСК

Тупицкий. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n157432-isk-tupickogo-protiv-ksu-rassmotrit-oask.html

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Александр Тупицкий, бывший глава Конституционного суда Украины (КСУ), судится с КСУ — он хочет отсудить 900 тыс. грн судейской зарплаты.

Соответствующее производство по иску Тупицкого открыл Окружной административный суд Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед ним задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Также суд решил, что действия Зеленского по Тупицкому являются незаконными.