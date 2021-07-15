Отставку Авакова рассматривает Рада — «уйдут» ли министра

https://racurs.ua/n157445-otstavku-avakova-rassmatrivaet-rada-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 15 июля рассмотрит вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова.

Он написал заявление на увольнение после более семи лет в должности министра, но причину своего решения не сообщил. В Верховной Раде сегодня должны дать согласие на отставку, а в пятницу готовы проголосовать за нового главу МВД.

Интрига на сегодняшнем заседании присутствует, ведь в среду профильный комитет не определился по поводу заявления Авакова, а некоторые фракции («Батькивщина») заявляли, что не готовы отправлять министра в отставку. Нардепы сегодня самостоятельно определятся с судьбой Авакова.