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Ракурс
Отставку Авакова рассматривает Рада — «уйдут» ли министра

Отставку Авакова рассматривает Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 июл 2021, 09:51
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Верховная Рада 15 июля рассмотрит вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова.

Он написал заявление на увольнение после более семи лет в должности министра, но причину своего решения не сообщил. В Верховной Раде сегодня должны дать согласие на отставку, а в пятницу готовы проголосовать за нового главу МВД.

Интрига на сегодняшнем заседании присутствует, ведь в среду профильный комитет не определился по поводу заявления Авакова, а некоторые фракции («Батькивщина») заявляли, что не готовы отправлять министра в отставку. Нардепы сегодня самостоятельно определятся с судьбой Авакова.

Источник: Ракурс


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