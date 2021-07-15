Запретить авто с двигателями внутреннего сгорания предлагают в Кабмине. Фото: Автотопик

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Запретить авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) предлагают в Министерстве инфраструктуры.

Запрет будет касаться ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая те, что произведены в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, уже с 1 января 2027 года будет действовать запрет на ввоз и регистрацию б/у авто с ДВС, а с 1 января 2030 года запрет будет касаться новых авто с дизельными ДВС, б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Полностью отказаться от авто с ДВС планируется к 2050 году. Запрет не будет касаться Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований, фермерских хозяйств (если авто используется за пределами автодорог), автомобилей, передающихся по наследству и тех, которые выпустили до 1981 года.

Отмечается, что 90−95% выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автотранспорт с ДВС, за исключением индустриальных мегаполисов. Кроме этого, в ведомстве отметили, что переход на электрокары уменьшит зависимость Украины от РФ в плане природных ресурсов, как нефть или газ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины разрешил вывозить авто с временно оккупированной территории.