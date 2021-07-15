Мелкая месть мелких людей — Сенцов об отказе Госкино финансировать его фильм

https://racurs.ua/n157443-melkaya-mest-melkih-ludey-sencov-ob-otkaze-goskino-finansirovat-ego-film.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер, освобожденный из заключения в РФ, считает, что руководитель Офиса президента повлиял на экспертов Госкино, которые занизили оценки и исключили его новый проект из участия в конкурсе на госфинансирование.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мой следующий проект под названием «Кай» — драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчинг Госкино. Официальная причина — низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-нибудь сидел в российской тюрьме. и хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми остальными. Но когда тебя снимают с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору, — пояснил режиссер.

Сенцов акцентировал внимание на том, что не может найти информацию об экспертах Госкино.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально — это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня уважения… Это попытка указать место, — считает Сенцов.

Он отметил, что не изменит свою позицию.

В 2012 году проект Сенцова «Носорог» победил на нескольких международных питчингах и получил первое место питчинга Госкино. Съемки не состоялись из-за Революции достоинства, войну и тюремное заключение режиссера в России. К работе над «Носорогом» Сенцов смог вернуться год назад при содействии министра культуры и бывшего Совета Госкино, которые помогли устранить бюрократические преграды, ведь решение о госфинансирования принимали в 2012 году.

Фильм сняли совместно с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы Eurimages, которые предоставили вторую половину бюджета. Новость о мировой премьере ленты появится в ближайшее время.