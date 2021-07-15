Дрібна помста дрібних людей – Сенцов про відмову Держкіно фінансувати його фільм

https://racurs.ua/ua/n157443-dribna-pomsta-dribnyh-ludey-sencov-pro-vidmovu-derjkino-finansuvaty-yogo-film.html

Ракурс

Олег Сенцов, український режисер, визволення з ув’язнення в РФ, вважає, що керівник Офісу президента вплинув на експертів Держкіно, які занизили оцінки і виключили його новий проект з участі в конкурсі на держфінансування.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мій наступний проект під назвою «Кай» — драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування, навіть не був допущений до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина — низькі оцінки експертів. Я завжди був проти кумівства і отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російській в’язниці. І хоча я всі роки ув’язнення постійно чув, як люди чекають, коли я вийду на свободу і почну знімати своє кіно, після звільнення говорив, що хочу працювати нарівні з усіма іншими. Але коли тебе знімають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадянську позицію і політичні погляди, це не має ніякого відношення до чесного творчого відбору, — пояснив режисер.

Сенцов акцентував увагу на тому, що не може знайти інформацію про експертів Держкіно.

Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ні в їх висновках, ні на сайті Держкіно, поставили моїм проектом заздалегідь низькі оцінки за вказівкою глави Офісу президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно — це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, переслідуваних і відсутність очікуваного рівня шанування… Це спроба вказати місце, — вважає Сенцов.

Він зазначив, що не змінить своєї позиції.

У 2012 проект Сенцова «Носоріг» переміг на декількох міжнародних пітчингах і отримав перше місце пітчингу Держкіно. Зйомки не відбулися через Революцію гідності, війну та ув’язнення режисера в Росії. До роботи над «Носорогом» Сенцов зміг повернутися рік тому за сприяння міністра культури та колишньої Ради Держкіно, які допомогли усунути бюрократичні перепони, адже рішення про держфінансування ухвалювали у 2012 році.

Фільм зняли спільно із Польщею, Німеччиною, та за підтримки фонду Ради Європи Eurimages, які надали другу половину бюджету. Новина про світову прем'єру стрічки появиться вже найближчим часом.