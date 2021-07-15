Два квитки в космос розіграє Virgin Galactic. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n157442-dva-kvytky-v-kosmos-rozigraie-virgin-galactic.html

Ракурс

Космос стане доступнішим для звичайних людей — компанія Virgin Galactic розігрує два квитки на космічну туристичну подорож.

Уточнюється, що «лотерейний» політ запланований на початок 2022 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Участь у розіграші є безкоштовною, але якщо учасник хоче підвищити свої шанси на виграш, то доведеться внести певну плату. Так, щоб учасник був відзначений 2 тис. разів у списку претендентів, йому доведеться внести 100. дол.

Усього ім’я одного учасника може бути внесено в списки до шести тис. разів. Найменший «донат» становить 5 дол. — він забезпечить учаснику 50 згадок.

Камери в салоні будуть записувати кожен момент в HD. З 17 круглими вікнами для огляду кожне місце — це сидіння біля вікна. І навіть є дзеркало, у якому можна спостерігати, як ви пливете в космосі, — розповіли в компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Virgin Galactic відправила в космос свого засновника та найбагатшого жителя Великої Британії Річарда Бренсона 11 липня. Політ пройшов успішно та став першим в історії польотом у космос із туристичною метою.