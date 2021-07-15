Два билета в космос разыграет Virgin Galactic. Фото: Лига

https://racurs.ua/n157442-dva-bileta-v-kosmos-razygraet-virgin-galactic.html

Ракурс

Космос станет доступнее для обычных людей — компания Virgin Galactic разыгрывает два билета на космическую туристическую поездку.

Уточняется, что «лотерейный» полет запланирован на начало 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участие в розыгрыше является бесплатным, но если участник хочет повысить свои шансы на выигрыш, то придется внести определенную плату. Так, чтобы участник был отмечен 2 тыс. раз в списке претендентов, ему придется внести 100 долл.

Всего имя одного участника может быть внесено в списки до шести тыс. раз. Наименьший «донат» составляет 5 долл. — он обеспечит участнику 50 упоминаний.

Камеры в салоне будут записывать каждый момент в HD. С 17 круглыми окнами для осмотра каждое место — это сидение у окна. И даже есть зеркало, в котором можно наблюдать, как вы плывете в космосе, — рассказали в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что Virgin Galactic отправила в космос своего основателя и самого богатого жителя Великобритании Ричарда Брэнсона 11 июля. Полет прошел успешно и стал первым в истории полетом в космос с туристической целью.