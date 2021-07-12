Акции Virgin Galactic обвалились на фоне полета Брэнсона в космос. Фото: НВ

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Ракурс

Полет в космос миллиардера Ричарда Брэнсона обвалил акции его собственной компании Virgin Galactic.

Причиной этому послужило то, что компания подала заявку на дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму в 500 млн долл. Об этом сообщает «НВ».

Акции Virgin Galactic подешевели на 12% и упали до 43,28 долл. Капитализация компании снизилась до 10,43 млрд долл. Утром в понедельник торги акциями Virgin Galactic ненадолго приостанавливали.

До подачи заявки на дополнительную эмиссию акции Virgin Galactic дорожали на 7% в премаркете на фоне успешного полета до черты космоса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Virgin Galactic отправила своего основателя и самого богатого жителя Великобритании Ричарда Брэнсона в космос 11 июля. Он стал первым в истории космическим туристом.

Источник: НВ