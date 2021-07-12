Акції Virgin Galactic обвалилися після історичного польоту Бренсона в космос. Фото: istock

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Ракурс

Політ у космос мільярдера Річарда Бренсона призвів до обвалу акції його власної компанії Virgin Galactic.

Причиною для цього послугувало те, що компанія подала заявку на додаткову емісію звичайних акцій на суму до 500 млн дол., що вплинуло на зниження ціни на акції. Про це повідомляє «НВ».

Акції Virgin Galactic подешевшали на 12% та впали до 43,28 дол. Капіталізація компанії знизилася до 10,43 млрд дол. Вранці в понеділок торги акціями Virgin Galactic ненадовго призупиняли. До подачі заявки на додаткову емісію акції Virgin Galactic дорожчали на 7% на премаркеті на тлі успішного польоту до межі космосу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Virgin Galactic відправила свого засновника та найбагатшого жителя Великої Британії Річарда Бренсона в космос 11 липня. Він став першим в історії космічним туристом.

Джерело: НВ