Расистський скандал розгорівся в Британії після поразки на Євро-2020. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n157320-rasystskyy-skandal-rozgorivsya-v-brytaniyi-pislya-porazky-na-ievro-2020.html

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Расизм у спорті обговорюють після поразки Англії у фіналі Євро-2020. Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті, через що на них посипалися образи в соцмережах.

Висловлювання стосувалися, зокрема, і кольору шкіри футболістів. Про це повідомляє AP.

Поліція Лондона засудила такі дописи й назвала їх «неприпустимими». Правоохоронці заявили, що розслідуватимуть цю справу. Окрім віртуальних образ, у ніч на понеділок у Манчестері зіпсували настінне зображення чорношкірого футболіста Маркуса Решфорда. Поліція Манчестера вважає, що такі дії мають расистське підґрунтя, і розслідує обставини завдання збитків.

Англійська футбольна асоціація відреагувала на скандал. Там наголосили, що шоковані поведінкою фанів та назвали її «огидною». Асоціація закликала Facebook та Twitter видалити образливий контент. Також в асоціації закликали уряд країни ухвалити закони, які дозволять карати за образи в інтернеті.

У соцмережі Facebook заявили, що намагаються видаляти образливий контент, та закликали користувачів долучитися до видалення расистських дописів, використовуючи функції «поскаржитися на допис» та «поскаржитися на сторінку».

У соцмережі Twitter також підтримали ініціативу із видалення образливих дописів, і наголосили, що расистським висловлюванням не місце на платформі. Там стверджують, що видалили понад тисячу твітів і назавжди заблокували низку сторінок за порушення правил спільноти. У Twitter запевнили, що продовжать відстежувати контент, який порушує правила.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що збірна Італії з футболу виграла Чемпіонат Європи 2020 року. У фіналі «скуадра адзурра» поступалася, але перевела гру в овертайм та виграла серію післяматчевих пенальті.

Джерело: AP