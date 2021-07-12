Юрособам дали три місяці на розкриття кінцевих бенефіціарів

Юрособи. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157319-urosobam-daly-try-misyaci-na-rozkryttya-kincevyh-beneficiariv.html

Ракурс

Розкрити кінцевих бенефіціарів своїх бізнесів зобов’язали юридичних осіб-підприємців.

11 липня набув чинності наказ Мінфіну від 19 березня 2021 року № 163, яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності. Починаючи з 11 липня у юросіб є рівно три місяці на подачу реєстратору документів, що підтверджують структуру володіння підприємством.

Структура володіння — це офіційний документ, що містить схематичне зображення всіх осіб, які володіють юрособою або здійснюють на неї вплив. Тобто, необхідно буде вказати, хто насправді отримує прибуток від діяльності підприємства і якими юрособами ще управляє конкретна людина.

Зразки схем опубліковані на сайті Мінфіну. Якщо в структурі володіння є іноземні громадяни або іноземні юридичні особи, то крім схеми потрібно буде надати нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у цих осіб корпоративних прав.

Внести зміни можуть державні реєстратори або нотаріуси.