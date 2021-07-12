Юрлицам дали три месяца на раскрытие конечных бенефициаров

Юрлицо. Фото: istock

https://racurs.ua/n157319-urlicam-dali-tri-mesyaca-na-raskrytie-konechnyh-beneficiarov.html

Ракурс

Раскрыть конечных бенефициаров своих бизнесов обязали юридических лиц-предпринимателей.

11 июля вступил в силу приказ Минфина от 19 марта 2021 года № 163, которым утверждено Положение о форме и содержании структуры собственности. Начиная с 11 июля у юрлиц есть ровно три месяца на подачу регистратору документов, подтверждающих структуру владения предприятием.

Структура владения — это официальный документ, содержащий схематическое изображение всех лиц, владеющих юрлицом или осуществляющих на них влияние. То есть, необходимо будет указать, кто на самом деле получает прибыль от деятельности предприятия и какими юрлицами еще управляет конкретный человек.

Образцы схем опубликованы на сайте Минфина. Если в структуре владения есть иностранные граждане или иностранные юрлица, то кроме схемы нужно будет предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие наличие у этих лиц корпоративных прав.

Внести изменения могут государственные регистраторы или нотариусы.