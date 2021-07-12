Расистский скандал разгорелся в Британии после поражения на Евро-2020. Фото: AP

https://racurs.ua/n157320-rasistskiy-skandal-razgorelsya-v-britanii-posle-porajeniya-na-evro-2020.html

Ракурс

Расизм в спорте обсуждают после поражения Англии в финале Евро-2020. Трое игроков сборной Англии по футболу не забили решающие пенальти, из-за чего на них посыпались оскорбления в соцсетях.

Высказывания касались, в том числе, и цвета кожи футболистов. Об этом сообщает AP.

Полиция Лондона осудила такие сообщения и назвала их «недопустимыми». Правоохранители заявили, что будут расследовать это дело. Кроме виртуальных оскорблений, в ночь на понедельник в Манчестере испортили настенное изображение чернокожего футболиста Маркуса Решфорда. Полиция Манчестера считает, что такие действия имеют под собой расистскую подоплеку, и расследует обстоятельства нанесения ущерба.

Английская футбольная ассоциация отреагировала на скандал. Там отметили, что шокированы поведением фанатов и назвали его «отвратительным». Ассоциация призвала Facebook и Twitter удалить оскорбительный контент. Также в ассоциации призвали правительство страны принять законы, которые позволят наказывать за оскорбления в интернете.

В соцсети Facebook заявили, что стараются удалять оскорбительный контент, и призвали пользователей присоединиться к удалению расистских сообщений, используя функции «пожаловаться на сообщение» и «пожаловаться на страницу».

В соцсети Twitter также поддержали инициативу по удалению оскорбительных сообщений, и подчеркнули, что расистским высказыванием не место на платформе. Там утверждают, что удалили более тысячи твитов и навсегда заблокировали ряд страниц за нарушение правил сообщества. В Twitter заверили, что продолжат отслеживать контент, который нарушает правила.

Напомним, ранее мы сообщали, что сборная Италии по футболу выиграла чемпионат Европы 2020 года. В финале «скуадра адзурра» уступала, но перевела игру в овертайм и выиграла серию послематчевых пенальти.

Источник: AP