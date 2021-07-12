Роналду, Педри, Доннарумма — все лауреаты Евро-2020

https://racurs.ua/n157285-ronaldu-pedri-donnarumma-vse-laureaty-evro-2020.html

Ракурс

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020. Памятную награду ему вручил президент УЕФА Александр Чеферин.

В финале турнира 22-летний кипер отразил два одиннадцатиметровых удара от англичан, став главным героем победной для Италии серии пенальти (1:1, 3:2 по пен.).

В полуфинале его уверенная игра в послематчевых пенальти помогла «скуадре адзурре» победить Испанию (1:1, 4:2 по пен.).

На турнире Доннарумма трижды оставлял ворота своей сборной «сухими» (против Турции, Швейцарии и Уэльса), при этом он сделал девять сейвов. За сборную Италии кипер сыграл 33 матча в карьере, пропустив 15 голов и отыграв 18 встреч «на ноль».

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы, забив пять голов в четырех матчах. Столько же мячей на счету чешского форварда Патрика Шика, но Роналду опередил его, ведь в активе Криштиану меньше матчей на Евро-2020.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству голов на чемпионатах Европы и мира, а также повторил достижение иранца Даеи по количеству мячей в составе национальной команды (109).

Полузащитник сборной Испании Педри признан лучшим молодым футболистом Евро-2020. Решение приняла команда технических наблюдателей УЕФА. 18-летний испанец не отличался результативными действиями на турнире, однако провел на поле практически все игровое время сборной Испании.

После вылета Фурии Рохи главный тренер команды Луис Энрике отдельно похвалил Педри, сравнив его достижения с Андресом Иньестой.

Напомним, что Италия 11 июля стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Ранее «скуадра адзурра» выигрывала турнир в 1968 году. Вчера в серии пенальти один из английских игроков попал в штангу, а еще два удара отразил кипер Италии. У итальянцев не попали только два игрока. 3:2 по итогам серии пенальти в пользу Италии.

Англия так и не смогла впервые в своей истории стать чемпионом Европы, хотя была очень близка к этому.