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В Индии 11 человек погибли от удара молнии, фото:

Смерть во время селфи — молния убила 11 человек в Индии

12 июл 2021, 09:50
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Молния унесла жизни 11 человек, которые под дождем снимали селфи на сторожевой башне Форта Амер — популярном туристическом объекте в расположенном на севере Индии городе Джайпур (штат Раджастхан).

Всего в момент инцидента, который произошел 11 июля, на башне и стене форта находились 27 человек — некоторые из них спрыгнули после удара молнии, сообщает BBC.

В местной полиции отмечают, что большинство погибших были молодежью.

Удары молний — распространенная причина гибели людей в Индии. Только в тот же день в штате Раджастхан произошли еще девять смертей от ударов молний.

Семьям погибших власти выплатят компенсацию в размере 500 тыс. рупий (примерно 183 тыс. грн).

По данным индийских метеорологов, смертность от ударов молнии в стране удвоилось с 60-х годов XX века — в том числе и по климатическим причинам.

Сезон муссонов в Индии, в котором наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь.

Напомним, в мае в Индии обнаружили 18 слонов, погибших от удара молнии.

Источник: BBC


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