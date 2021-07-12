В Індії 11 людей загинули від удару блискавки, фото:

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Ракурс

Блискавка забрала життя 11 людей, які під дощем робили селфі на сторожовій вежі Форту Амер — популярному туристичному об'єкті в розташованому на півночі Індії місті Джайпур (штат Раджастхан).

Загалом в момент інциденту, який стався 11 липня, на вежі та стіні форту перебували 27 людей — деякі з них зістрибнули після удару блискавки, повідомляє BBC.

У місцевій поліції зазначають, що більшість загиблих були молоддю.

Удари блискавок — поширена причина загибелі людей в Індії. Лише того ж дня в штаті Раджастхан сталися ще дев’ять смертей від ударів блискавок.

Сім’ям загиблих влада виплатить компенсацію в розмірі 500 тис. рупій (приблизно 183 тис. грн).

За даними індійських метеорологів, смертність від ударів блискавки в країні подвоїлася з 60-х років XX століття — зокрема і з кліматичних причин.

Сезон мусонів в Індії, в якому спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень.

Нагадаємо, у травні в Індії виявили 18 слонів, які загинули від удару блискавки.

Джерело: BBC