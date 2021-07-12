Роналду, Педрі, Доннарумма – усі лауреати Євро-2020

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Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи-2020. Пам’ятну нагороду йому вручив президент УЄФА Александер Чеферін.

У фіналі турніру 22-річний кіпер відбив два одинадцятиметрових удари від англійців, ставши головним героєм переможної для Італії серії пенальті (1:1, 3:2 по пен.).

У півфіналі його впевнена гра в післяматчевих пенальті допомогла «скуадрі адзуррі» перемогти Іспанію (1:1, 4:2 по пен.).

На турнірі Доннарумма тричі залишав ворота своєї збірної «сухими» (проти Туреччини, Швейцарії та Уельсу), при цьому він зробив дев’ять сейвів. За збірну Італії кіпер зіграв 33 матчі за свою кар'єру, пропустивши 15 голів і відігравши 18 зустрічей «на нуль».

Нападаник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи, забивши п’ять голів у чотирьох матчах. Стільки ж м’ячів на рахунку чеського форварда Патріка Шика, але Роналду випередив його, адже в активі Кріштіану менше матчів на Євро-2020.

Раніше Роналду встановив рекорд за кількістю голів на чемпіонатах Європи і світу, а також повторив досягнення іранця Алі Даеї за кількістю м’ячів у складі національної команди (109).

Півзахисник збірної Іспанії Педрі визнаний найкращим молодим футболістом Євро-2020. Рішення прийняла команда технічних спостерігачів УЄФА. 18-річний іспанець не відрізнявся результативними діями на турнірі, проте провів на полі практично весь ігровий час збірної Іспанії.

Після вильоту Фурії Рохі з чемпіонату Європи головний тренер команди Луїс Енріке окремо похвалив Педрі, порівнявши його досягнення з Андресом Іньєстою.

Нагадаємо, що Італія 11 липня стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Раніше «скуадра адзурра» вигравала турнір в 1968 році. Учора один з англійських гравців влучив у стійку, а ще два удари відбив кіпер Італії. В італійців не влучили лише два гравці. 3:2 за підсумками серії пенальті на користь Італії.

Англія так і не змогла вперше в своїй історії стати чемпіоном Європи, хоча була дуже близька до цього.