Назван лучший гол на Евро-2020. Фото: Football.ua

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Ракурс

Евро-2020 закончилось триумфальной победой Италии в матче с Англией, однако лучший гол чемпионата не принадлежал победителям.

Союз европейских футбольных ассоциаций признал гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре лучшим на Евро-2020. Об этом сообщается на сайте UEFA.

Лучшие голы выбирали 800 тыс. человек за сутки — десятка была выбрана техническими наблюдателями УЕФА. Больше всего голосов получил точный удар Шика с центра поля. Это красивое взятие ворот состоялось в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии.

Форвард немецкого «Байера» забил с 45,5 м — это наиболее дальняя расстояние, с которого забивали гол на всех чемпионатах Европы — по меньшей мере с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).

Напомним, ранее мы сообщали, что гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов попал в номинации Goal of the Tournament ЕВРО-2020. Украинцев просили поддержать капитана нашей сборной, претендовавшего на звание автора лучшего взятия ворот на ЧЕ-2020.