Названо найкращий гол на Євро-2020. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n157441-nazvano-naykraschyy-gol-na-ievro-2020-video.html

Ракурс

Євро-2020 закінчилося тріумфальною перемогою Італії в матчі з Англією, однак кращий гол чемпіонату не належав переможцям.

Союз європейських футбольних асоціацій визнав гол нападника збірної Чехії Патрика Шика у ворота шотландців у першому турі найкращим на Євро-2020. Про це повідомляється на сайті UEFA.

За кращі голи проголосували 800 тис. людей за добу — десятка була обрана технічними спостерігачами УЄФА. Найбільше голосів отримав точний удар Шика з центру поля. Це красиве взяття воріт відбулося в матчі групового етапу між збірними Шотландії та Чехії.

Форвард німецького «Баєра» забив із 45,5 м — це найбільш дальня відстань, з якої забивали гол на всіх чемпіонатах Європи — щонайменше з 1980 року (з цієї миті ведеться сучасна статистика).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів потрапив до номінації Goal of the Tournament ЄВРО-2020. Українців просили підтримати капітана нашої збірної, який претендував на звання автора найкращого взяття воріт на ЧЄ-2020.