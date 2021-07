Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів потрапив до номінації Goal of the Tournament ЄВРО-2020.

Українців просять підтримати капітана нашої збірної, який претендує на звання автора найкращого взяття воріт на ЧЄ-2020.

Проголосувати за Ярмоленка можна на сайті УЄФА — uefa.com/uefaeuro-2020.

Для цього треба поставити Like під відповідним відео. Голосування триватиме добу і завершиться 14 липня о 16.00

Також у список номінантів Євро-2020 потрапили голи Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккеля Дамсгора (Данія), Лоренцо Інсіньє, Федеріко Кьєза (Італія), Лука Модріч (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія) і Патрік Шик (Чехия).

Нагадаємо, що Ярмоленко скоротив розрив у рахунку в стартовому матчі Євро-2020. У ньому українці дали бій Нідерландам 2:3.

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best � �



⚽️ It’s time to pick your Goal of the Tournament! �@gazpromfootball#EUROGOTT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021