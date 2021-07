Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов попал в номинацию Goal of the Tournament ЕВРО-2020.

Украинцев просят поддержать капитана нашей сборной, претендующего на звание автора лучшего взятия ворот на ЧЕ-2020.

Проголосовать за Ярмоленко можно на сайте УЕФА — uefa.com/uefaeuro-2020.

Для этого надо поставить Like под соответствующим видео. Голосование продлится сутки и завершится 14 июля в 16.00.

Также в список номинантов Евро-2020 попали голы Кевина де Брюйне (Бельгия), Миккеля Дамсгора (Дания), Лоренцо Инсинье, Федерико Кьезы (Италия), Луки Модрича (Хорватия), Альваро Мораты (Испания), Погба (Франция), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрика Шика (Чехия).

Напомним, что Ярмоленко сократил разрыв в счете в стартовом матче Евро-2020. В нем украинцы дали бой Нидерландам 2:3.

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best � �



⚽️ It’s time to pick your Goal of the Tournament! �@gazpromfootball#EUROGOTT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021