Запятнанная победа - Франция обвинила футболистов Аргентины в расизме

https://racurs.ua/n197431-zapyatnannaya-pobeda-franciya-obvinila-futbolistov-argentiny-v-rasizme.html

Ракурс

Перемога Аргентини в Кубку Америки з футболу була затьмарена дедалі ширшим скандалом: гравці збірної в автобусі виконали кричалку, що містить образливі вислови на адресу французьких футболістів.

.

Аргентинці заспівали расистську пісню про збірну Франції, сам процес стрімив 23-річний захисник Енцо Фернандес, футболіст «Челсі» та збірної Аргентини.

Вони грають за Францію, але вони всі родом з Анголи! Вони трахаються з трансами, як гей Мбаппе. Їхня мама з Нігерії, а тато з Камеруну. Але в паспорті написано — французи! Скажіть усім і кожному — вони грають за Францію, але всі вони з Анголи, вони швидко бігають, вони сплять із трансгендерами. Їхня мама — з Нігерії, а тато — з Камеруну, але в їхньому паспорті написано: француз!

Федерація футболу Франції заявила, що відео містило расистські та дискримінаційні вислови, і направила скаргу до ФІФА.

Заступник міністра у справах спорту Аргентини Хуліо Гарро заявив, що капітан команди Ліонель Мессі, хоча начебто й не брав участі у скандуванні скандальної кричалки, має просити вибачення, бо подібні інциденти «виставляють країну в поганому світлі».

Ця заява стала його останнім висловлюванням на посаді заступника міністра: практично відразу після того, як слова Гарро були оприлюднені, офіс президента Хав'єра Міллея звільнив Гарро.

Жоден уряд не може вказувати, що може коментувати, про що має думати і як має вчиняти збірна Аргентини, чемпіон світу та дворазовий переможець Кубка Америки, так само як не вправі вимагати цього від будь-якого громадянина. З цієї причини Хуліо Гарро більше не є заступником міністра спорту країни, — йдеться у заяві уряду.

Судячи з цього тексту, що супроводжував звільнення, його причиною став не так заклик чиновника до Мессі попросити вибачення, як той факт, що він прозвучав у відповідь на обурення французької влади.

Французький захисник Уеслі Фофана, який грає разом Енцо Фернандесом у «Челсі», назвав слова аргентинця «нестримним расизмом».

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера зазначила, що витівка аргентинських футболістів є «жалюгідним видовищем».

Дисциплінарні повноваження ФІФА виходять за рамки гри та стадіону, якщо вони мають відношення до футболу. Якщо гравець, наприклад, ображає іншого гравця в расистській манері в інтернеті, проводяться розгляди. ФІФА вимагає, щоб усі асоціації-члени передбачили у своїх статутах покарання за расистські висловлювання, — сказав у розмові з BILD спортивний юрист Крістіан Шікхардт.

Сам Фернандес вже перепросив за свою поведінку в Instagram. Він написав, що його словами «немає жодного виправдання».