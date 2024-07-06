УЕФА признал правильным решение судьи не ставить пенальти в ворота сборной Испании в плей-офф Евро-24

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УЄФА визнав правильним рішення судді Ентоні Тейлора не ставити пенальті у ворота збірної Іспанії.

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Збірна Німеччина вилетіла з чемпіонату Європи після поразки від іспанців із рахунком 2:1. При цьому суддя Ентоні Тейлор у додатковий час не призначив пенальті у ворота збірної Іспанії, попри те, що м’яч влучив у руку захиснику Марку Кукурельї, повідомляє BILD.

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) визнала рішення Тейлора вірним, тому що «рука Кукурельї не перебувала в неприродному становищі під час удару». Отже, дії арбітра відповідають керівництву суддівства, яке було випущено перед чемпіонатом Європи.

На зустрічі 12 червня головний арбітр УЄФА Роберто Розетті навів низку прикладів, у яких йдеться про влучення м’яча в руку у штрафному майданчику. У прикладі, який найбільше схожий на випадок з Кукурельєю, пенальті не повинно бути, сказав Розетті.

При цьому колишній німецький арбітр Мануель Грефе після матчу заявив, що рішення Тейлора для нього залишилося незрозумілим.