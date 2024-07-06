Масштабное ДТП произошло в Ровенской области: 14 погибших

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Ракурс

Масштабна ДТП сталася на Рівненщині: 14 загиблих.

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Аварія сталася між Острогом та Здолбуновом поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» о 15.45.

Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають.