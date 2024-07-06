В ГПСУ сообщили, когда мужчин не выпустят за границу без военного билета

https://racurs.ua/n197040-v-gpsu-soobschili-kogda-mujchin-ne-vypustyat-za-granicu-bez-voennogo-bileta.html

Ракурс

З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону буде обов’язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно із Законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", — йдеться в повідомленні.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.