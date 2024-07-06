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Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Днепре, по которым был прилет 28 июня

В Днепре завершили разбор завалов многоэтажки, по которым был прилет 28 июня (ФОТО)

6 июл 2024, 16:16
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Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, в яку ворог влучив ракетою понад тиждень тому


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Через атаку російських воєнних злочинців 28 червня загинули троє людей. 12 постраждали. Троє з них досі в лікарні, повідомили в ОВА.

Источник: Ракурс


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