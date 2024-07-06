Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Днепре, по которым был прилет 28 июня

https://racurs.ua/n197039-v-dnepre-zavershili-razbor-zavalov-mnogoetajki-po-kotorym-byl-prilet-28-iunya-foto.html

Ракурс

Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, в яку ворог влучив ракетою понад тиждень тому

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Через атаку російських воєнних злочинців 28 червня загинули троє людей. 12 постраждали. Троє з них досі в лікарні, повідомили в ОВА.