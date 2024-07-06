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У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, по яких був приліт 28 червня
У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, по яких був приліт 28 червня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197039-u-dnipri-zavershyly-rozbir-zavaliv-bagatopoverhivky-po-yakyy-buv-prylit-28-chervnya-foto.htmlРакурс
Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, в яку ворог влучив ракетою понад тиждень тому
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Через атаку російських воєнних злочинців 28 червня загинули троє людей. 12 постраждали. Троє з них досі в лікарні, повідомили в ОВА.