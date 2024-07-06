У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, по яких був приліт 28 червня

У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, по яких був приліт 28 червня (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n197039-u-dnipri-zavershyly-rozbir-zavaliv-bagatopoverhivky-po-yakyy-buv-prylit-28-chervnya-foto.html

6 лип 2024, 16:16 999

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