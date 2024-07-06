Естонія передала Україні системи ППО Mistral

https://racurs.ua/ua/n197038-estoniya-peredala-ukrayini-systemy-ppo-mistral.html

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Естонія передала Україні системи ППО Mistral.

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До України доставлено системи ППО малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Нумо продовжувати підтримку українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію, — повідомляє Міноборони Естонії в мережі Х.

Confirmed! Mistral short-range air defence systems and missiles provided by Estonia �� have been delivered to Ukraine. Let’s keep supporting �� freedom fighters. Together, we can #StopRussianAggression. ✊ pic.twitter.com/tdqwWEIsMl — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 6, 2024

Кількість цих зенітно-ракетних комплексів не вказують.

Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах — на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт, він перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Його розробили у Франції й вже у 1987 році прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році було розроблено модернізований зразок — Mistral 2, а пізніше й Mistral 3. Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.