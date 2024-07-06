В Одесі чоловік у фітнес-центрі облаяв військового та побажав смерті усім, хто зараз на фронті

https://racurs.ua/ua/n197037-v-odesi-cholovik-u-fitnes-centri-oblayav-viyskovogo-ta-pobajav-smerti-usim-hto-zaraz-na-fronti.html

Ракурс

В Одесі чоловік у фітнес-центрі облаяв військового та побажав смерті усім, хто зараз на фронті.

.

На відео чутно, як чоловік кілька разів послав українського військовослужбовця, а також сказав, що йому байдуже на те, що той воював і на те, що його зараз знімають на камеру. Ба більше, чоловік неодноразово підкреслював, що йому байдуже на всіх тих, хто воює на фронті, побажавши їм смерті.

Відомо також, що чоловіку, який зневажив українську армію, розбили ніс, вручили повістку, після чого той поїхав проходити ВЛК.

Відео з лайкою в бік військового, а також фото з винуватцем поширив одеський громадський діяч та волонтер Дем’ян Ганул у своєму Телеграм-каналі. Також Ганул знайшов Інстаграм чоловіка з фітнес-центру на якій видно, що він «латентний сепаратист».

На відео ненормативна лексика, а на фото чутливий контент!

Ганул зауважив, що з чоловіком вже провели нетрадиційні пояснювальні розмови. Після чого йому таки вручили повістку. Нині тренер уже проходить військово-лікарську комісію — повідомив Ганул у власному телеграм-каналі.