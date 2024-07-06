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Cнаряд пробив легеню та застряг у серці - хірурги Дніпра прооперували бійця ЗСУ

Cнаряд пробив легеню та застряг у серці — хірурги Дніпра прооперували бійця ЗСУ

6 лип 2024, 15:36
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Українські хірурги провели військовому унікальну операцію на серці — кажуть, що вперше у світі.


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Боєць Юрій з Вінничини отримав важке поранення в груди під Бахмутом — російський снаряд пробив йому легеню та застряг у серці. Його екстрено прооперували у Дніпрі, але залишився отвір у серцевій артерії. Це стало загрозою для життя.

Тоді Юрій поїхав до Києва, у Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Хірурги встановили йому спеціальні стент-графти, які закрили пошкоджену зону артерії. Для цього заходили через руку — загальна анестезія не знадобилася.

Зараз Юрій проходить реабілітацію і почувається добре.

Джерело: Ракурс


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