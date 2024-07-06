Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки

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Тисячі одиниць техніки повернуто ЗСУ, фото: Міністерство оборони України
Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць технікиhttps://racurs.ua/ua/n197035-minoborony-povernulo-zsu-tysyachi-odynyc-tehniky.htmlРакурс
У Міноборони України заявили, що Управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення ЗСУ 1,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тис. найменувань військово-технічного майна.
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Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба відомства.
Зазначається, що йдеться про:
- транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо);
- ремонтне обладнання;
- засоби зв’язку;
- інші необхідні елементи.
Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами, — наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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