Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки

Тисячі одиниць техніки повернуто ЗСУ, фото: Міністерство оборони України

https://racurs.ua/ua/n197035-minoborony-povernulo-zsu-tysyachi-odynyc-tehniky.html

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У Міноборони України заявили, що Управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення ЗСУ 1,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тис. найменувань військово-технічного майна.

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Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що йдеться про:

транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо);

ремонтне обладнання;

засоби зв’язку;

інші необхідні елементи.