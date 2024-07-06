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Ракурс
Тисячі одиниць техніки повернуто ЗСУ, фото: Міністерство оборони України

Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки

6 лип 2024, 14:53
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У Міноборони України заявили, що Управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення ЗСУ 1,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тис. найменувань військово-технічного майна.


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Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що йдеться про:

  • транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо);
  • ремонтне обладнання;
  • засоби зв’язку;
  • інші необхідні елементи.

Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами, — наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Джерело: Ракурс


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