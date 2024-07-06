У Львові на горищі виявили оголошеного в розшук екс-прокурора, фото:

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У Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального екс-прокурора Ростислава Ільницького, котрий, як виявилося, переховувався у своє тещі Богдани М.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела:

прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокатом Богданою М. неправомірної вигоди в розмірі 3,5 тис. дол. США за вплив на прийняття рішення службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією;

Богдану М. затримали 5 липня після одержання вказано суми. А під час обшуку на горищі будинку затриманої виявили та затримали й Ільницького;

наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину, за результатами проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Ільницький і його наречена Роксолана Москва 7−8 жовтня 2023 року відсвяткували весілля неподалік Львова, у комплексі Emily Resort. За інформацією ЗМІ, воно коштувало кількадесят мільйонів гривень. У перший день на весілля прийшли понад 300 гостей, а на другий — 500.

20 жовтня представники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного ТЦК і СП принесли Ільницькому повістку, але не змогли знайти його за жодною з адрес.

Джерело: «Українська правда»