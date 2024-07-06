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Свині руйнують кладовище у рф, скріншот відео
У росії свині втекли з ферми й розгромили могили учасників війни проти України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197033-u-rosiyi-svyni-vtekly-z-fermy-y-rozgromyly-mogyly-uchasnykiv-viyny-proty-ukrayiny-video.htmlРакурс
У Новосибірській області рф у селі Карписак свині розгромили десятки поховань на місцевому кладовищі, серед котрих — могили російських військових, які загинули у війні проти України.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що перший такий інцидент стався у квітні, у липні розорення могил повторилося.
Жителі села вважають, що тварини тікаю з ферми місцевого виробника ковбаси. Проте сам власник ферми стверджує, що ці тварини йому не належать. Тож тепер, щоб зупинити «свинство на сільському цвинтарі», тварин планують відстрілювати.