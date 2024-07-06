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Ракурс
Свиньи разрушают кладбище в рф, скриншот

В россии свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы участников войны против Украины (ВИДЕО)

6 июл 2024, 14:12
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У Новосибірській області рф у селі Карписак свині розгромили десятки поховань на місцевому кладовищі, серед котрих — могили російських військових, які загинули у війні проти України.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що перший такий інцидент стався у квітні, у липні розорення могил повторилося.

Жителі села вважають, що тварини тікаю з ферми місцевого виробника ковбаси. Проте сам власник ферми стверджує, що ці тварини йому не належать. Тож тепер, щоб зупинити «свинство на сільському цвинтарі», тварин планують відстрілювати.

Источник: Ракурс


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