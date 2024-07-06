Российские атаки приводят к многочисленным пожарам в Херсонской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники продовжують тероризувати населені пункти Херсонщини.

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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували загалом 11 пожеж, що виникли через ворожі атаки. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа гасіння пожеж склала 9,5 га: