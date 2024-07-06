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Российские атаки приводят к многочисленным пожарам в Херсонской области, фото: ГСЧС

Российские обстрелы за сутки привели к 11 пожарам на Херсонщине (ФОТО)

6 июл 2024, 13:39
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Російські загарбники продовжують тероризувати населені пункти Херсонщини.


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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували загалом 11 пожеж, що виникли через ворожі атаки. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа гасіння пожеж склала 9,5 га:

  • горіли господарчі споруди та складське приміщення;
  • вісім пожеж були ліквідовані рятувальниками на відкритих територіях.

Російські атаки призводять до численних пожеж на Херсонщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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