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Российские атаки приводят к многочисленным пожарам в Херсонской области, фото: ГСЧС
Российские обстрелы за сутки привели к 11 пожарам на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n197032-rossiyskie-obstrely-za-sutki-priveli-k-11-pojaram-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують тероризувати населені пункти Херсонщини.
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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували загалом 11 пожеж, що виникли через ворожі атаки. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загальна площа гасіння пожеж склала 9,5 га:
- горіли господарчі споруди та складське приміщення;
- вісім пожеж були ліквідовані рятувальниками на відкритих територіях.
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