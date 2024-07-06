Население оккупированных территорий уменьшается, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n197031-naselenie-tot-donetchiny-rezko-umenshilos-cns.html

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Населення тимчасово окупованої Донеччини скоротилося до півмільйона осіб.

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Такі дані озвучили самі представники російської окупаційної влади захопленого регіону. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог пояснює це насамперед тим, що вимушений був евакуйовувати місцевих у «безпечні» області росії, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що справжня причина скорочення населення полягає не в цьому.

Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей, — зазначають у ЦНС. — Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації.

У ЦНС наголошують — усім, хто пішов на співробітництво з російськими окупантами, обов’язково настане покарання за вчинені злочини.