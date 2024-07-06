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Російські атаки призводять до численних пожеж на Херсонщині, фото: ДСНС
Російські обстріли за добу призвели до 11 пожеж на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197032-rosiyski-obstrily-za-dobu-pryzvely-do-11-pojej-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують тероризувати населені пункти Херсонщини.
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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували загалом 11 пожеж, що виникли через ворожі атаки. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загальна площа гасіння пожеж склала 9,5 га:
- горіли господарчі споруди та складське приміщення;
- вісім пожеж були ліквідовані рятувальниками на відкритих територіях.